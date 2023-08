Romania: premier Ciolacu, raddoppieremo transito grano ucraino entro due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania raddoppierà il transito del grano ucraino attraverso il proprio territorio entro due mesi. Lo ha detto il primo ministro romeno Marcel Ciolacu, in un'intervista al quotidiano "Financial Times". "Nel 2023, l'Ucraina avrà circa 40 milioni di tonnellate di grano da esportare. Per facilitare il transito, abbiamo aumentato il traffico sia nel porto di Costanza che sulle rotte che portano" a tale scalo, ha spiegato Ciolacu. Le nuove misure includono il passaggio notturno delle navi a partire da ottobre e l’aumento del traffico merci ad almeno 14 navi al giorno, l’apertura di più valichi di frontiera stradali e il miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria nelle stazioni al confine con l’Ucraina per accelerare il trasbordo delle merci. (Rob)