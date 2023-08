Australia: elicottero militare Usa cade durante esercitazione, morti almeno tre marines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre marines sono morti e altri venti sono rimasti feriti a seguito della caduta di un elicottero militare statunitense avvenuta nel corso di esercitazioni militari in Australia. L'apparecchio, un MV-22B Osprey, si è schiantato nel viaggio di ritorno dall'isola di Tiwi, a nord di Darwin. Secondo le prime informazioni, almeno cinque militari superstiti si trovano in grave pericolo di vita, mentre nulla ancora si sa sulle probabili le cause dell'incidente. Il volo era parte delle esercitazioni "Predators Run", cui partecipano 2.500 militari di Stati Uniti, Australia, Filippine, Timor Est e Indonesia. (Res)