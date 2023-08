Governo: domani Consiglio dei ministri con sullo sfondo la legge di Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ordine del giorno non è stato ancora reso noto, ma il primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, previsto per domani, a palazzo Chigi, potrebbe cominciare ad affrontare la prossima legge di Bilancio che secondo il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, "sarà complicata. Tutte le leggi di Bilancio sono complicate, lo è stata anche quella dell'anno scorso. Siamo chiamati a decidere delle priorità. Non si potrà fare tutto - le parole pronunciate nei giorni scorsi dall’esponente dell’esecutivo al meeting di Comunione e Liberazione, a Rimini -. Il rinnovo del cuneo fiscale è una delle priorità, così come la difesa del potere di acquisto delle famiglie". Nelle scorse ore, intanto, il vicepremier e responsabile del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha elencato le priorità della Lega, in vista della manovra economico-finanziaria, che sono quelle di "continuare a mettere soldi per aumentare stipendi e pensioni prendendo un po' di soldi alle banche, che a fine anno dovrebbero incassare più di 40 miliardi di euro e quindi, se una piccola parte di questi 40 miliardi, senza che nessuno si offenda, va ad aumentare stipendi e pensioni, sarò felice". Da segnalare l’intervento del capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, secondo cui dovrà essere rinviata la questione relativa a quota 41, intervento previdenziale caro sempre alla Lega. Tutti nodi che saranno discussi, nel merito, nella riunione di maggioranza che non si terrà più il 4 settembre, ma il 6 settembre, al suo "ritorno dal viaggio in Cina", secondo quanto annunciato dal vicepresidente del Consiglio, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in una intervista oggi al quotidiano "Il Sole 24 ore". Tra i temi del Consiglio dei ministri in programma domani, infine, potrebbero trovare spazio anche il caro benzina e gli sbarchi dei migranti. (Rin)