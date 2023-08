Maltempo: a Monza oggi riaprono il parco e i cimiteri cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito degli eventi atmosferici di ieri e considerando le previsioni meteo, l'Amministrazione Comunale di Monza ha stabilito di aprire regolarmente il Parco di Monza, i Giardini Reali e i cimiteri della città nella giornata di oggi, 27 agosto. I Giardini e le Aree verdi verranno progressivamente riaperti nella giornata di domani, lunedì 28 agosto, per consentire ai tecnici di eseguire i necessari controlli di sicurezza dopo il breve ma intenso temporale di ieri pomeriggio. Ovviamente saranno riaperte le sole aree già messe in sicurezza dopo i nubifragi del 21 e 24 luglio. Quelle attualmente ancora chiuse verranno riaperte nelle prossime settimane: le numerose squadre di tecnici impegnate nel ripristino, infatti, stanno completando le molte richieste di intervento prestando anche una particolare attenzione a decine di cortili e giardini delle scuole, che a breve inizieranno la propria attività. (Com)