Corea del Nord: autorizzato rimpatrio dei cittadini bloccati all'estero durante la pandemia

- Le autorità della Corea del Nord hanno autorizzato il rientro in patria dei cittadini che si trovavano oltre confine durante la pandemia da Covid-19. "Le persone rimpatriate", si legge in una nota dell'agenzia ufficiale "Kcna", "saranno poste per una settimana sotto stretta e adeguata osservazione medica, in centri di quarantena". Pochi giorni fa, un aereo della Air Koryo è atterrato a Pechino, riaprendo una tratta interrotta dal 2020, presumibilmente proprio per permettere ai cittadini nordcoreani rimasti bloccati in Cina dalla pandemia di tornare in patria. (Res)