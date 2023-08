Roma: omicidio a Pomezia, uomo trovato in strada con ferita alla schiena, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Omicidio a Pomezia, in provincia di Roma. È successo in via Singen, intorno alle 3 di questa notte, quando all'altezza del civico 38, un uomo è stato trovato, ancora in vita, riverso in strada con una ferita alla schiena. A seguito di una segnalazione al 112, sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Roma Tor De Cenci e il personale medico del 118, che ha trasportato l'uomo alla clinica Sant'Anna di Pomezia, dove è deceduto poco dopo. Dai primi accertamenti dovrebbe essere un uomo di 53 anni, italiano, ma con sé non aveva documenti e non è stato ancora riconosciuto. Al momento, l'unico indizio è la ferita alla schiena, ma non è ancora chiaro se si tratti di una ferita da arma da taglio o da fuoco. Sul posto sono stati eseguiti i rilievi da parte del nucleo investigativo di Frascati che conduce le indagini assieme ai carabinieri della compagnia di Pomezia. (Rer)