Legge Bilancio: Grimaldi (Avs), è il governo delle panzane

- Otto miliardi di euro "difficili, se non impossibili da trovare, una grande incognita sulla manovra, che domani inizia il suo percorso. Risorse indispensabili per i rinnovi di tutti i contratti della Pubblica amministrazione, che a questo punto sono a rischio. Risorse che, secondo i sindacati, sarebbero comunque insufficienti". Lo afferma Marco Grimaldi, vicecapogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra alla Camera, che aggiunge: "Ci facciano capire se abbiamo compreso bene: dicono no al salario minimo legale perché la destra improvvisamente scopre (dopo anni in cui se ne sono altamente fregati) la contrattazione collettiva. Poi non trovano nemmeno le risorse per rinnovare i contratti collettivi di competenza del governo. Vuol dire che gli dovremo dare una mano come sempre: tassino rendite, successioni milionarie e patrimoni dei miliardari a partire dalle migliaia di beni mobili e immobili illecitamente detenuti da società fittizie. E, infine, si approvi il salario minimo - conclude Grimaldi - dato che nessuno crede alle loro panzane". (Rin)