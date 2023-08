Usa: Florida, almeno quattro morti per scontro a fuoco a Jacksonville

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno quattro morti il bilancio di una scontro a fuoco tra le forze di sicurezza e un uomo armato, registrata sabato a Jacksonville, in Florida (Usa). Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, una delle tre vittime, era stato avvistato con un giubbotto antiproiettile all'interno del'Università Edward Waters. Sfuggito alla sicurezza del campus, si è diretto nei pressi di un grande magazzino, in breve accerchiato dagli agenti della squadra speciale della polizia locale. Ulteriori dettagli sono attesi da una conferenza stampa convocata dalle autorità nel pomeriggio (la tarda serata in Italia). (Was)