Governo: Tajani su privatizzazioni, non intendo svendere infrastrutture pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non intendo svendere le infrastrutture pubbliche". Lo afferma, in una intervista al quotidiano "Il sole 24 ore", sul tema delle privatizzazioni, il vicepresidente del Consiglio, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. "La mia proposta prevede un progetto che aumenti la privatizzazione e le liberalizzazioni nel settore dei servizi, a fronte di un controllo severo da parte dello Stato - continua l'esponente dell'esecutivo -. La Cassa depositi e prestiti, ad esempio, potrebbe avere una partecipazione di riferimento ed esprimere la figura del presidente nei Consigli di amministrazione. Nel caso dei porti, ad esempio, ci sono già molte banchine in mano ai privati. Si tratta di affidare in concessione la gestione, mentre la linea di indirizzo sarebbe comunque statale e i beni resterebbero di proprietà pubblica. L'obiettivo è creare più efficienza e ridurre l'impiego di denaro pubblico. L'impresa privata può portare anche innovazione e aumentare l'attrattività dei nostri servizi. I settori coinvolti - prosegue Tajani - potrebbero essere molti, anche i servizi locali come trasporti e rifiuti. All'interno della maggioranza del governo non ne abbiamo parlato: stiamo ponendo un tema sul quale l'auspicio è che si apra un dibattito".(Rin)