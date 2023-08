Spagna: tratti in salvo 272 migranti nella notte tra sabato e domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime ore le autorità spagnole hanno tratto in salvo un totale di 272 migranti su tre imbarcazioni, nelle acque vicino Lanzarote, El Hierro e Fuerteventura. Secondo quanto riferito dall'agenzia "Europa Press", i salvataggi sono avvenuti nella sera di sabato e nelle prime ore di domenica, con rispettivamente 128, 106 e 48 persone tratte in salvo dalle tre imbarcazioni. I migranti sono sembrati in generale in buone condizioni, con solo poche decine che hanno dovuto essere trasferiti in ospedale per le cure. (Spm)