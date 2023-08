Regno Unito: governo intende rendere obbligatorio ergastolo a vita per crimini più efferati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha dichiarato che i giudici saranno tenuti a imporre "ergastoli a vita" obbligatori per gli assassini che commettono i tipi più orribili di omicidio. Come ha spiegato il primo ministro britannico Rishi Sunak, "imponendo l'ergastolo obbligatorio per gli efferati criminali che commettono i tipi più orribili di omicidio, faremo in modo che non possano mai tornare in libertà". Secondo il governo britannico, porre delle linee guida sulla condanna su base legale darebbe anche maggiore fiducia ai giudici nel emettere sentenze senza il rischio di impugnazione nelle Corti d'appello. (Rel)