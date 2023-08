Libia: vicepresidente Kuni chiede “cooperazione strategica” con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia intende attivare una cooperazione strategica ed economica con la Cina, alla luce della possibile adesione del Paese nordafricano alla Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri). Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio presidenziale della Libia, Moussa al Kuni, durante un incontro con il presidente cinese, Xi Jinping, a margine della sessione speciale sulla cooperazione afro-cinese nel quadro del vertice dei Brics tenuto in Sudafrica nei giorni scorsi. A riferirlo è una fonte che ha accompagnato Al Kuni al quotidiano libico “Al Wasat”. Il vicepresidente libico, rappresentante della regione sud-occidentale libica del Fezzan nell’istituzione tripartita che fa le veci di “capo di Stato”, ha sottolineato "l'importanza del ruolo che la Cina può svolgere nel sostenere gli sforzi dello Stato libico verso il raggiungimento della stabilità, accelerando il completamento dei progetti di ricostruzione del Paese”. Il ritorno delle aziende cinesi in Libia invierebbe "un messaggio forte e rassicurante a tutte le imprese internazionali sul raggiungimento della stabilità in Libia". L’esponente del Consiglio presidente poi ha sottolineato al presidente cinese che i progetti di ricostruzione in Libia “hanno bisogno della competenza cinese” e che il modello cinese di progresso economico “andrebbe emulato”. (Lit)