Romania: due incendi presso stazioni di rifornimento, una vittima e 46 feriti - video

- Una persona è morta e 46 sono state ricoverate in ospedale a seguito di due esplosioni avvenute sabato in una stazione di servizio nella città rumena di Crevedia, vicino Bucarest. Dopo la prima esplosione, l'incendio si è esteso a due carri armati e ad una casa vicina, provocando l'evacuazione in un raggio di 700 metri, mentre il traffico sulla strada nazionale è stato bloccato, secondo quanto reso noto dall'Unità di risposta alle emergenze del governo (Igsu). Una seconda esplosione è avvenuta sabato sera presso una stazione di rifornimento di Gpl, ferendo 26 vigili del fuoco, come ha detto il vice ministro dell'Interno Raed Arafat, responsabile dell'unità di risposta alle emergenze. Dei 46 feriti, otto sono stati intubati dopo aver subito gravi ustioni, a quanto si apprende da fonti governative. "Crediamo che quattro dei pazienti saranno trasferiti stasera negli ospedali in Italia e Belgio", ha detto ai giornalisti il primo ministro Marcel Ciolacu dopo un incontro di emergenza con le agenzie statali coinvolte nella gestione della crisi. (Rob)