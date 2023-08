Trentino: Salvini, pronti a riconfermare buongoverno Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sera a Pinzolo una serata di confronto, libero e democratico, con tante famiglie, ragazzi e ragazze. Alla sinistra del rancore, dell’odio e dei 'no', rispondiamo con la forza dei sorrisi, delle idee e della concretezza, pronti a riconfermare anche in Trentino la squadra e il buongoverno della Lega in Trentino, domenica 22 ottobre. Avanti tutta!". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)