Sudan: il generale Dagalo “è morto”, polemiche per le parole dell’ambasciatore in Libia

- Il comandante delle Forze di supporto rapido (Rsf) del Sudan, Mohamed Hamdan Dagalo, sarebbe stato ucciso. A dirlo è stato l'ambasciatore sudanese in Libia, Ibrahim Mohamed Ahmed, in dichiarazioni televisive che hanno scatenato un’ondata di polemiche tra i sudanesi nelle ultime ore. Il diplomatico ha sottolineato che l’informazione sulla presunta morte del generale “Hemeti”, artefice del tentato golpe del contro il presidente Consiglio sovrano di transizione, nonché capo dell’esercito, Abdel Fattah al Burhan, sarebbe attendibile, ma non ha chiarito la data del sospetto “omicidio”. L’ambasciatore he negato che l’informazione sia stata condivisa dal presidente Al Burhan, con il quale Ahmed ha detto di non aver avuto alcun contatto. (segue) (Lit)