Maltempo: Coldiretti, dieci violenti nubifragi nel nord Italia nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'annata nera per l'agricoltura italiana con danni che, tra coltivazioni e infrastrutture, supereranno i sei miliardi dello scorso anno, dei quali oltre un miliardo solo per l'alluvione in Romagna. A causa dei cambiamenti climatici quest'anno si registra, infatti, un taglio del 10 per cento della produzione di grano, del 14 per cento di quella di uva da vino, fino al 63 per cento delle pere, mentre il raccolto di miele è sceso del 70 per cento rispetto allo scorso anno, secondo l'analisi Coldiretti. Si registra un calo anche per il pomodoro. (Com)