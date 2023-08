Roma: assessore Cultura Lazio, topi al Colosseo, condizioni città vergognose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I topi avvistati vicino al Colosseo "sono la goccia che fa traboccare il vaso. Ma le condizioni igienico sanitarie di tutta la città sono vergognose". Lo dichiara in una nota l'assessore Cultura, pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia, servizio civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre. "Non solo un problema di decoro o per i turisti, dunque, ma condizioni che mettono a rischio la salute dei romani, che pagano la Tari più cara d'Italia, per avere il servizio peggiore del mondo", conclude Baldassarre.(Com)