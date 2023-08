Governo: Castellone (M5s), finanzia guerra mentre l'Italia è in ginocchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre questo governo continua a finanziare la guerra, il nostro Paese si trova a fare i conti con povertà dilagante, sanità al collasso, lavoro precario e sottopagato, denatalità, zone alluvionate in attesa di aiuto, flussi migratori fuori controllo". Lo afferma la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, del Movimento cinque stelle, che conclude: "Non si può continuare a investire sulla guerra, da sempre sinonimo di morte e distruzione, se la si vuole realmente abolire. Non si può smettere di investire su un Paese in ginocchio, soprattutto se questo Paese lo si governa". (Rin)