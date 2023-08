Zimbabwe: presidenziali, Mnangagwa si aggiudica un secondo mandato tra le proteste delle opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ha vinto le elezioni generali confermandosi coma da previsioni per un secondo mandato, nonostante le proteste delle opposizioni per presunte irregolarità nel voto. Mnangagwa, 80 anni, ha ottenuto il 52,6 per cento dei consensi (poco più di 2,3 milioni di voti), contro il 44 per cento del leader oppositore Nelson Chamisa (cui sono andati 1,9 milioni di voti). Il principale partito anti governativo, la Coalizione dei cittadini per il cambiamento (Ccc), ha fatto sapere di non accettare "un risultato assemblato in tutta fretta, senza nessuna appropriata verifica". Lo stesso Chamisa, si è rivolto ai propri elettori invitandoli a non "arrendersi": "avete fatto il vostro meglio. Vi siete sacrificati, non invano. Vi hanno rubato la vostra voce ma non vi ruberanno mai la speranza", ha scritto il candidato in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X (la rete prima conosciuta come Twitter). Si è trattato di una "frode palese e gigantesca", ha aggiunto Chamisa promettendo "libertà e giustizia" per lo Zimbabwe. (segue) (Res)