Roma: anni di violenze e minacce agli anziani genitori, arrestato 39enne a Torrevecchia

- Anni di soprusi sfociati in 2 giorni di violenze. Nel quartiere di Torrevecchia di Roma la polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 39 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e estorsione. Vittime gli anziani genitori che non riuscivano più a far fronte alle richieste di soldi che, quotidianamente, gli venivano fatte dal figlio, da sempre disoccupato e alle prese con varie dipendenze. L'epilogo è avvenuto nei giorni scorsi, quando il 39enne ha chiesto 200 euro alla madre. Soldi che la donna in quel momento non era in grado di dargli. Questo ha scatenato l'ira dell'uomo che, nell'arco di 2 giorni, ha distrutto la sua camera e minacciato di morte i familiari. Inutili i primi tentativi di tenere il 39enne fuori dall'abitazione: in un caso è riuscito a entrare approfittando delle condizioni di salute del padre e ha costretto la mamma a chiudersi in camera per sfuggire alle violenze. Durante l'ennesimo tentativo di rientrare in casa con la violenza, sono intervenuti gli agenti del Distretto Aurelio e della Sezione Volanti, trovandolo sul pianerottolo con le ferite alle mani che lui stesso si era procurato nel tentativo di forzare la porta. L'uomo è stato condotto negli uffici di polizia, dove si sono recati anche i familiari per formalizzare una querela che racconta delle minacce, dei soprusi e delle estorsioni subite soprattutto negli ultimi 3 anni. Al termine degli accertamenti, il 39enne è stato arrestato e posto a disposizione della Magistratura. La Procura di Roma ha poi chiesto ed ottenuto, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, la convalida dell'operato della polizia giudiziaria, contestando all'indagato i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere. (segue) (Rer)