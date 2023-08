Credito: Tajani su tassa su extraprofitti, escludere i titoli di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna rivedere la norma affinché non crei problemi al nostro sistema economico-finanziario e non ci siano ricadute sulle prossime aste per i titoli di Stato". Lo afferma, in una intervista al quotidiano "Il sole 24 ore", in merito alla tassa sugli extraprofitti delle banche, il vicepresidente del Consiglio, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. L'esponente dell'esecutivo, che si dice "preoccupato", aggiunge: "Parto da un principio: è giusto che le banche in questo momento siano chiamate a dare un contributo. Su questo sono d'accordo, mentre come Forza Italia siamo in disaccordo sul metodo con il quale è stata introdotta. Ora però bisogna scrivere bene la norma affinché produca un effetto positivo sui conti dello Stato senza creare problemi al nostro sistema economico-finanziario e al bilancio dello Stato. Una delle preoccupazioni è legata al fatto che si tassano i rendimenti dei titoli di Stato, invece di incentivare le banche a questi titoli. Poiché sono oltre 400 miliardi quelli detenuti dalle banche (sono il secondo detentore per dimensioni dopo la Banca d'Italia), rischiamo che ci siano ricadute sulle prossime aste, perché gli istituti di credito potrebbero non essere invogliati a partecipare". Tajani, poi, annuncia che Forza Italia intende presentare "emendamenti in Parlamento per correggere quattro punti. Dobbiamo tutelare le banche di piccole dimensioni che non possono essere messe sullo stesso piano delle banche più grandi. Bcc (Banche di credito cooperativo) e Popolari rischiano di pagare in proporzione di più degli istituti più grandi. E questo anche per un tema legato al trattamento prudenziale, perché le realtà più piccole adottano i modelli standard, mentre quelle più grandi adottano modelli interni che danno maggiori possibilità di mitigare l'impatto della tassazione. Altro aspetto da modificare è la parte inerente l'aggravio di tassazione sui titoli di Stato, escludendoli. Poi l'introduzione della deducibilità di questa tassa, non consentita dalla norma, e l'indicazione che l'imposta è una tantum". (Rin)