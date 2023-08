Ue: ministra francese Boone al "Corriere", nuovo Patto stabilità deve concentrarsi anche su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Patto di stabilità europeo dovrà conciliare l’esigenza della sostenibilità economica nel medio termine con gli investimenti necessari per tenere il passo di Stati Uniti e Cina. Lo ha detto la ministra per gli Affari europei della Francia, Laurence Boone, in un'intervista al "Corriere della Sera". La posizione di Parigi "è sempre stata chiara" sul Patto di stabilità. "Noi appoggiamo nuove regole che promuovano la stabilità nel medio termine e la crescita. Siamo contrari a misure di contenimento dei conti semplicemente quantitative, che provocherebbero irrealistici aggiustamenti di bilancio. Pensiamo che vadano considerate le specificità nazionali. E bisogna conciliare le correzioni contabili con la necessità di riforme per la crescita e gli indispensabili investimenti in transizione ecologica e digitale, nonché per la difesa", ha osservato Boone. Per la ministra francese, "la sostenibilità dei conti del medio periodo deve essere molto importante per tutti i Paesi Ue. Ma nello stesso tempo servono grandi sforzi per gli investimenti e le riforme. Cose che non sarebbero possibili se restiamo in un clima di vincoli e di aggiustamenti puramente quantitativi". (segue) (Res)