Ue: ministra francese Boone al "Corriere", nuovo Patto stabilità deve concentrarsi anche su investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo proseguire con le riforme che ci renderanno più competitivi", ha detto ancora la ministra, secondo cui in Europa "abbiamo due temi". "Iniziamo dal prezzo dell’energia, che è molto diverso tra Stati Uniti ed Europa. Inoltre è un prezzo molto volatile. Il primo pilastro per la nostra competitività è avere una fornitura stabile di energia a prezzi ragionevoli. Quindi dobbiamo completare la riforma del mercato elettrico europeo, su cui stiamo già lavorando. Il secondo passaggio lo abbiamo già visto: vanno consentiti gli aiuti di stato per gli investimenti innovativi. Vorrei aggiungere, però, che ci sono già degli strumenti di politica commerciale che potremmo usare con maggiore convinzione per proteggere il mercato unico. Per esempio, imponendo tariffe o addirittura limitando l’importazione di beni sovvenzionati pesantemente dagli Stati extra europei". (segue) (Res)