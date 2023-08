Ue: ministra francese Boone al "Corriere", nuovo Patto stabilità deve concentrarsi anche su investimenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai rapporti con il governo italiano, "voglio dire che tutti noi facciamo parte dell’Unione europea, una comunità di valori. Sappiamo che ci sono dei problemi comuni che non possiamo risolvere da soli. Per esempio l’immigrazione e su questo stiamo collaborando bene con l’Italia; oppure la risposta all’Ira, gli incentivi alle industrie americane. Possiamo lavorare insieme sul Patto di stabilità". "Detto tutto ciò restano alcuni temi politici su cui divergiamo. Ma questo fa parte della politica", ha proseguito la ministra, citando "la questione dei bambini all’interno delle famiglie arcobaleno". (Res)