Business news: Cina, domanda debole frena assunzioni estive dei fornitori dei colossi tecnologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende cinesi fornitrici della grande manifattura tecnologica hanno perlopiù rinunciato all'usuale stagione di assunzioni estiva, a fronte della stagnazione della produzione causata dalla debolezza della domanda interna e internazionale. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che riporta le dichiarazioni di diversi dirigenti aziendali cinesi. Ogni estate – ricorda il quotidiano – il picco estivo della produzione spinge i fornitori cinesi del settore tecnologico a effettuare centinaia di migliaia di assunzioni a tempo determinato. Il picco stagionale della domanda di lavoro coincide solitamente anche con un aumento dei salari e dei benefit per i lavoratori. Quest'anno, però, entrambi i fenomeni sono assai più circoscritti e limitati rispetto agli scorsi anni. Tra le testimonianze, "Nikkei" riporta quelle di responsabili delle assunzioni di diversi fornitori di Apple, che confermano come la disponibilità di forza lavoro sia di molto superiore agli scorsi anni, e di conseguenza anche meno costosa per le aziende. Foxconn, il colosso taiwanese della componentistica elettronica e uno tra i maggiori fornitori di Apple, offriva gli scorsi anni un compenso orario sino a 35 yuan più una serie di bonus. Quest'anno, invece, l'offerta per i nuovi assunti è di 25 yuan orari, e aziende più piccole a Dongguan e Suzhou, due importanti centri della manifattura tecnologica cinese, offrono meno di 20 yuan l'ora. A determinare il calo della produzione è anche il parziale trasferimento della catena di fornitura tecnologica globale dalla Cina ad altri Paesi, per effetto della rilocalizzazione delle grandi aziende statunitensi, giapponesi e coreane tese a ridurre i rischi geopolitici. (Cip)