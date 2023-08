Business news: Algeria, nuova “Borsa di partenariato” per investitori nazionali e stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia algerina per la promozione degli investimenti (Aapi) si appresta a lanciare una nuova iniziativa per rafforzare i legami tra gli investitori algerini e stranieri: la "Borsa di partenariato". Si tratta di una piattaforma digitale tesa a facilitare i contatti tra investitori, consentendo loro di collaborare e concretizzare progetti condivisi, ha detto Omar Rekkache, direttore generale dell’Aapi, citato dall’agenzia di stampa “Aps”. Secondo Rekkache, la Borsa di Partenariato avrà un ruolo di catalizzatore incentivando gli investitori locali e stranieri a manifestare il loro interesse per progetti di collaborazione. L’iniziativa verrà lanciata dopo la promulgazione della legge, ancora in fase di approvazione, che regolerà le condizioni e le modalità di concessione dei terreni nelle zone economiche appartenenti al dominio dello Stato. Secondo l’Aapi, il numero medio di progetti di investimento registrati passerà da 350 a 1000 al mese grazie alla nuova legislazione. I settori più attrattivi per gli investimenti sono l'industria, l'edilizia, i lavori pubblici e l'idraulica, senza dimenticare i trasporti, l'agricoltura, i servizi, il turismo e la sanità. Finora la maggior parte dei progetti registrati presso l’agenzia algerina sono promossi da investitori locali, ma stanno aumentando anche gli investimenti stranieri, in particolare quelli provenienti dalla Turchia e dalla Cina. (Ala)