Business news: il blocco Brics si allarga, spazio al Medio Oriente ma resta fuori l'Algeria

- Il gruppo Brics si allarga. Dal prossimo 1 gennaio il blocco dei Paesi emergenti, cui aderiscono oggi Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, accoglierà anche l’Argentina, l’Egitto, l’Etiopia, l’Iran, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Un’espansione che accoglie sei Paesi sui 22 che hanno presentato formale richiesta di adesione in occasione del 15mo vertice Brics, concluso oggi a Johannesburg, sulla base di una comune volontà di aumentare la cooperazione fra i Paesi membri e di promuovere un ruolo più influente delle economie emergenti a livello globale. Era questa del resto la missione originaria del gruppo nato nel 2009 (il Sudafrica entrò l’anno successivo), nelle cui aree si produce più di un quarto della ricchezza mondiale e dove vive il 42 per cento della popolazione: con l’ingresso di nuove economie, è intenzione dei Paesi membri rafforzare il peso internazionale anche sul piano politico, con l’ambizione di diventare un elemento decisivo nella definizione di futuri equilibri. Progetto, quello dell'espansione dei Brics, caldeggiato dalla Cina - da cui viene il 70 per cento del Pil del gruppo -, che vede nel suo rafforzamento la concreta possibilità di farne un contrappeso internazionale in funzione anti-G7. (Res)