Business news: la Sierra Leone vuole aprire l'ambasciata a Gerusalemme

- Il presidente della Repubblica della Sierra Leone, Julius Maada Wonie Bio, ha manifestato l'intenzione di aprire un'ambasciata a Gerusalemme, durante una telefonata con il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen. Lo riferisce il quotidiano online "I 24 news". La Sierra Leone non ha una rappresentanza diplomatica in Israele, con cui ha stabilito relazioni ufficiali nel 1961. Anche Israele non ha un'ambasciata nella capitale Freetown e la competenza spetta alla sede diplomatica in Senegal. La settimana scorsa, il ministro degli Esteri Cohen ha annunciato che l'Uruguay aprirà un nuovo ufficio diplomatico a Gerusalemme. (Res)