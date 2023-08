Business news: Brics, continente ha molto da guadagnare da un mercato unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Africa "ha molto da guadagnare" dalla collaborazione con i Paesi membri del gruppo Brics - Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica - e dalla creazione di un mercato unico africano. Lo dichiara il gruppo Brics nella nota conclusiva del vertice tenuto a Johannesburg, in Sudafrica. "Il continente africano rimane ai margini del sistema commerciale globale e ha molto da guadagnare da una collaborazione con i Brics" si legge nel testo, in cui la cooperazione con il blocco e l'accordo di libero scambio continentale africano (AfCfta) vengono definite "un'opportunità" per il continente di abbandonare il suo "ruolo storico" di esportatore di merce a beneficio di una maggior produttività e di un "valore aggiunto". Nel sostenere l'inclusione dell'Unione africana come membro del G20 al vertice di Nuova Delhi i Brics si impegnano a rafforzare la cooperazione intra-Brics per intensificare lo sviluppo industriale dei Paesi membri del blocco. (Res)