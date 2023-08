Business news: Libano, a luglio inflazione annua al 251,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d'inflazione annuo in Libano si è attestato al 251,5 per cento a luglio 2023, in leggero calo rispetto al 253,55 per cento registrato a giugno 2023 rispetto a giugno 2022. E' quanto emerge dalle stime dell'Amministrazione centrale di statistica (Acs), secondo cui l'indice dei prezzi al consumo ha registrato un aumento del 6,8 per cento rispetto a giugno. La principale pressione inflazionistica è dovuta al settore telecomunicazioni (+475 per cento in un anno), bevande alcoliche e tabacchi (+451 per cento), ristoranti e alberghi (+380 per cento), mobili, elettrodomestici e pulizie (+268 per cento). Inoltre, su base mensile, le spese del settore sanitario sono balzate del 44 per cento. Il Libano continua ad affrontare una grave crisi economica e finanziaria che, dal 2019, ha portato a una svalutazione del 98 per cento della valuta locale. (Lib)