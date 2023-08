Business news: dialogo Cina- Africa, Xi annuncia fondo di 10 miliardi di dollari per lo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell’Agenda 2030 procede in modo “lento” e ciò “è motivo di preoccupazione”. Lo ha dichiarato il presidente della Cina, Xi Jinping, nel suo intervento al dialogo odierno tra i Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) e l’Africa, evento collaterale al vertice del gruppo a Johannesburg. La Cina “è stata e rimarrà sempre un membro dei Paesi in via di sviluppo”, ha detto il leader di Pechino, ricordando l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo globale e la cooperazione Sud-Sud con un finanziamento di quattro miliardi di dollari e annunciando che le istituzioni finanziarie cinesi creeranno “presto” un fondo speciale di dieci miliardi di dollari dedicato all’attuazione dell’Iniziativa globale per lo sviluppo (Gdi) lanciata nel 2021. (Cip)