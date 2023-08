Business news: "Wsj", Prigozhin in Repubblica Centrafricana, Sudan e Mali prima di morire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco prima dell'incidente aereo avvenuto il 23 agosto nella regione russa di Tver, il leader del gruppo paramilitare russo Wagner, Evgenij Prigozhin, è stato in Repubblica Centrafricana, Sudan e Mali. È quanto riferiscono fonti del quotidiano “Wall Street Journal”, secondo cui l'aereo di Prigozhin sarebbe atterrato a Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana, il 18 agosto scorso, dove si è incontrato con il presidente della Repubblica Centrafricana, Faustin-Archange Touadera. Durante l'incontro con il presidente Touadera, Prigozhin avrebbe dichiarato che il fallimento della rivolta armata avvenuta in Russia fra il 23 e 24 giugno scorsi non avrebbe interferito con il lavoro del gruppo paramilitare nel Paese africano. Prigozhin avrebbe, inoltre, promesso di rafforzare la presenza della Wagner nella Repubblica Centrafricana per garantire la sicurezza delle autorità e "promuovere nuovi investimenti nel settore agricolo", secondo una delle fonti della testata Usa. (Was)