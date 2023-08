Business news: Cina, Banca centrale taglia ancora il tasso chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale cinese (Pboc) ha annunciato il 21 agosto un nuovo taglio di dieci punti base del tasso di prestito a un anno – il secondo da giugno – portandolo al 3,45 per cento. Il taglio del tasso di riferimento offerto dalle banche commerciali alla clientela più affidabile era atteso in un contesto di affanno della seconda economia mondiale. Ha deluso invece i mercati la decisione della banca centrale di lasciare invariato al 4,2 per cento il tasso a cinque anni, riferimento per i mutui immobiliari, malgrado la debole domanda di prestiti dovuta alla crisi della domanda del settore e al recente fallimento del colosso Evergrande. A seguito dell'annuncio, le borse di Shanghai e Hong Kong hanno toccato i minimi da nove mesi, per poi recuperare parzialmente. Molti analisti si aspettavano un taglio più consistente per stimolare la lenta ripresa post-pandemia dopo altri inaspettati tagli dei tassi di interesse la scorsa settimana. (Cip)