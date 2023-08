Business news: Vietnam-Kazakhstan, Tokayev incontra Ad gruppo Sovico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, durante la sua visita ad Hanoi, ha incontrato l’amministratore delegato del gruppo d’investimento vietnamita Sovico, Nguyen Thanh Hung, con il quale ha discusso in particolare di cooperazione in materia di energia e logistica. Tokayev ha riconosciuto al gruppo vietnamita una rinomata esperienza in vari settori dell’economia e ha espresso l’interesse del Kazakhstan ad attuare grandi progetti d’investimento comuni. Nguyen, da parte sua, ha affermato l’intenzione di aprire un centro logistico in Kazakhstan e di aumentare il numero di collegamenti aerei tra i due Paesi attraverso la VietJet Air, compagnia di proprietà dello stesso gruppo Sovico. La società, con un fatturato di 20,6 miliardi di dollari nel 2022, ha finanziato negli ultimi anni investimenti nei settori dell’energia, dell’edilizia, della finanza e dell’aviazione. Tokayev ha promesso “pieno sostegno” alle future iniziative di Sovico in Kazakhstan. Due dei dodici accordi di cooperazione firmati dal presidente Tokayev con l’omologo vietnamita Von Van Thuong coinvolgono proprio la Sovico: uno per la cooperazione energetica con il colosso kazakho KazMunayGas e un altro nel settore dei trasporti con la società Temir Zholy. (Fim)