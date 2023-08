Business news: presidente Kazakhstan incontra Ad Petrovietnam a Hanoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha incontrato l’amministratore delegato della compagnia energetica vietnamita Petrovietnam, Hoang Quoc Vyong, nel quadro della sua visita a Hanoi. Petrovietnam è uno dei principali attori dell’industria degli idrocarburi nel sud-est asiatico, con asset per un valore stimato di 40 miliardi di dollari. I due hanno discusso di prospettive di cooperazione nei settori dell’energia e della petrolchimica. Tokayev ha illustrato le opportunità offerte dalle esenzioni fiscali e doganali a beneficio degli investitori per progetti di lavorazione del petrolio e del gas e di esplorazione geologica in Kazakhstan. (Fim)