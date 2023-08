Business news: Usa-Giappone, accordo su sviluppo sistemi antimissile formalizzato nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Giappone stanno lavorando per formalizzare il prossimo anno un accordo per lo sviluppo congiunto di un nuovo tipo di missile in grado di intercettare armi ipersoniche. Lo ha riferito un portavoce del dipartimento della Difesa Usa, il tenente colonnello Martin Meiners, precisando che i dettagli specifici, inclusi i finanziamenti e le tempistiche del progetto, non sono ancora stati definiti. Secondo fonti della Difesa giapponese citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", Washington e Tokyo intendono completare lo sviluppo del nuovo sistema d'arma nell'arco del prossimo decennio. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, hanno concordato di collaborare allo sviluppo di un nuovo missile intercettore ipersonico venerdì scorso, a margine del vertice trilaterale di Camp David con il capo dello Stato della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol. Cina, Russia e Corea del Nord stanno sviluppando rapidamente le loro capacità belliche ipersoniche, di cui la Russia ha già dato prova nel corso dei bombardamenti di obiettivi sul territorio dell'Ucraina. (Was)