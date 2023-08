Business news: grandi aziende giapponesi produrranno materiali per batterie in Nord America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse aziende giapponesi pianificano un aumento della produzione dei materiali per le batterie in Nord America, in concomitanza con la crescita della produzione e delle vendite di auto elettriche e con l'intenzione di capitalizzare le iniziative degli Stati Uniti tese a costruire una catena di fornitura locale dell'elettromobilità. Mitsubishi Chemical, in particolare, intende realizzare un nuovo sito di produzione per materiali anodici in Nord America. I piani dell'azienda prevedono una capacità annua di diecimila tonnellate, sufficienti per la produzione di centomila auto elettriche. Ad oggi Mitsubishi Chemical ha una capacità produttiva totale di materiali anodici pari a 12 mila tonnellate, distribuita tra Giappone e Cina. Anche Zeon Corporation e Asahi Kasei intendono stabilire nuovi siti produttivi negli Stati Uniti. Secondo il quotidiano "Nikkei" una decisione analoga potrebbe essere presto assunta da Sumitomo Metal Mining. (Git)