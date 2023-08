Business news: Banca centrale annuncia il suo ritorno come istituzione unificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale della Libia, Al Siddiq al Kabeer, e il suo vice, Mari Moftah, hanno annunciato "il ritorno della Banca come istituzione unificata". Lo ha reso noto un comunicato stampa della Banca centrale libica, secondo cui all'incontro tra Al Kabeer e Moftah hanno partecipato anche alcuni direttori di dipartimento e consulenti presso le sedi della Banca a Tripoli e Bengasi. Da parte sua, il premier del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha definito l'annuncio della Banca centrale "un passo importante per migliorare le prestazioni di questa importante istituzione sovrana". Sulla pagina Facebook del Gun (che porta il nome di Hakomitna, “Il nostro governo”), Dabaiba ha invitato a "proseguire gli sforzi per affrontare i problemi derivanti dalla precedente spartizione (della Banca), con il costante impegno (del Gun) per l'integrazione e il rafforzamento delle procedure di trasparenza e divulgazione". (Lit)