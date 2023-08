Business news: Turchia, Botas firma accordo con ungherese Mvm per esportazione di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società turca Botas e l’ungherese Mvm hanno firmato un accordo per l’esportazione di gas in Ungheria, in occasione della visita a Budapest del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. In tal modo, la Turchia esporterà per la prima volta gas naturale verso un Paese europeo non confinante, “contribuendo al rafforzamento della sicurezza energetica dell’Europa”, ha scritto il ministro dell’Energia di Ankara, Alparslan Bayraktar, su X, precedentemente noto come Twitter. Le spedizioni di gas dovrebbero partire nel 2024, secondo quanto riporta una nota stampa di Botas. Da parte sua, il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ha dichiarato che Budapest ha stretto un accordo con Ankara che le consentirà di importare 275 milioni di metri cubi di gas naturale turco la prossima primavera ed estate. (Tua)