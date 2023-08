Business news: Tunisia, al via una nuova strategia per il turismo e nuovi mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo tunisino ha affrontato una serie di crisi dopo l’altra, in particolare dopo la pandemia di coronavirus, che ne hanno influenzato la resa e la competitività. Ciò ha spinto il ministero del Turismo a sviluppare una nuova strategia per conquistare nuovi mercati e diversificare l'offerta. A dirlo è stato il ministro del Turismo e dell'artigianato, Mohamed Moez Belhassine, in un’intervista all’agenzia di stampa “Tap”. In tutto 5,4 milioni di turisti hanno vistato la Tunisi da inizio anno, un numero ancora basso rispetto ai numeri pre-2011. “Le entrate turistiche sono stimate a 3,8 miliardi di dinari (circa 1,2 miliardi di euro) fino a fine luglio 2023, ma non rappresentano il vero valore del contributo di questo settore all'economia nazionale. Questo perché questo numero non tiene conto delle spese mediche dei turisti, delle crociere, degli acquisti di prodotti artigianali, dello shopping e anche degli spostamenti interni al paese, specialmente per coloro che viaggiano da soli. Stiamo lavorando a un nuovo sistema di elaborazione statistica che tenga conto di più indicatori”, ha detto Belhassine. La strategia di sviluppo del turismo tunisino per il 2035, inoltre, mira a raggiungere nuovi mercati e si basa su quattro assi principali: lo sviluppo della competitività della Tunisia, la diversificazione dell'offerta turistica, l'incentivazione degli investimenti nel settore e lo sviluppo dei meccanismi di promozione. L'assenza dei turisti russi, a causa della guerra russo-ucraina, ha condizionato la stagione in corso vista l'importanza di questo mercato per la Tunisia, non solo in termini di numero di turisti, ma anche di pernottamenti registrati nelle unità alberghiere. “Il mercato russo contribuisce anche a dare impulso ai mercati e all'attività economica attraverso visite a siti archeologici ed escursioni turistiche. La Tunisia ha accolto più di 630.000 turisti russi nel 2019. Il ministero sta attualmente lavorando per diversificare i mercati e mirare ai mercati in crescita, compresi i mercati asiatici e principalmente turisti provenienti da Cina, Indonesia e Corea del Sud”, ha detto ancora Belhassine. Quanto all’impennata dei prezzi, il ministero sta lavorando per rafforzare le campagne di controllo. “Dall'inizio del corrente anno sono state effettuate 5.000 operazioni di controllo nelle strutture alberghiere, l'attività di alcune delle quali è stata temporaneamente sospesa. Intendiamo avviare un nuovo progetto di riclassificazione alberghiera entro la fine del 2023, al fine di migliorare la qualità dei servizi. Ci saranno quindi nuovi criteri di classificazione tra cui la soddisfazione del cliente, l'eco-responsabilità, l'accessibilità a persone con esigenze specifiche”, ha concluso. (Tut)