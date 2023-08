Business news: Egitto, piano per creare due linee di navigazione per trasporto merci in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Egitto, Mustafa Madbouly, ha incontrato i ministri del suo governo per discutere le misure di follow-up per sostenere l’industria egiziana e aumentare le esportazioni verso i mercati esteri, in particolare quelli africani. Secondo una nota dell'esecutivo, Madbouly ha sottolineato la necessità di avviare due linee di navigazione regolari che colleghino l'Egitto con i Paesi dell'Africa orientale e meridionale (Paesi Comesa) e con i Paesi dell'Africa settentrionale e occidentale. Il primo ministro ha ordinato di tenere rapidamente un incontro con le camere di commercio e i consigli di esportazione e di concordare le linee marittime e le merci che saranno esportate verso i Paesi africani, attraverso il coordinamento tra i ministri dei Trasporti, del Commercio e dell'industria. (Cae)