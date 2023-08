Business news: Libano, TotalEnergies con i partner Eni e QatarEnergy annunciano esplorazioni Blocco 9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società francese TotalEnergies e i suoi partner, Eni e QatarEnergy, hanno annunciato le attività esplorative nel Blocco 9 dell’offshore in Libano, con una visita alla piattaforma di perforazione Transocean Barents, alla presenza del presidente del parlamento, Nabih Berri, del primo ministro ad interim, Najib Miqati, del ministro dell'Energia e dell'Acqua, Walid Fayad, accompagnati da Ali Hamié, ministro dei Lavori pubblici e dei Trasporti, nonché da rappresentanti dell'Amministrazione petrolifera libanese (Lpa). Lo ha annunciato TotalEnergies in un comunicato stampa. La piattaforma TransOcean Barents si trova dal 16 agosto presso il Blocco 9. Durante la cerimonia, i funzionari libanesi sono stati informati sui preparativi necessari per la perforazione del pozzo esplorativo, che dovrebbe iniziare nei prossimi giorni. “A seguito della definizione pacifica - del confine marittimo tra Israele e Libano -, TotalEnergies, insieme ai suoi partner Eni e QatarEnergy, si era impegnata a perforare un pozzo esplorativo nel Blocco 9 il prima possibile nel 2023. Siamo lieti di annunciare che le operazioni di perforazione inizieranno tra pochi giorni, grazie all’impegno delle nostre squadre e al sostegno delle autorità libanesi e dei nostri partner. Questo pozzo esplorativo ci consentirà di valutare la tipologia delle risorse di idrocarburi e il loro potenziale produttivo in quest’area”, ha affermato Romain de La Martinière, amministratore delegato di TotalEnergies Ep Libano. TotalEnergies è l'operatore del blocco 9 offshore in Libano e detiene una quota del 35 per cento, insieme ai partner Eni (35 per cento) e QatarEnergy (30 per cento). Durante la cerimonia, il presidente del parlamento libanese Berri ha dichiarato: "In questa oscurità arriva un giorno di gioia per il quale ho lavorato per molti anni fino alla conclusione dell'accordo quadro" per l'avvio dei negoziati sulla demarcazione dei confini meridionali con Israele e che si sono conclusi il 27 ottobre 2022. Berri ha auspicato che "la ricchezza offshore del Libano cominci a generare entrate entro pochi mesi”, consentendo di “risolvere la crisi economica che attraversa il Libano”. Dal 2019 il Libano si trova ad affrontare una crisi economica che, secondo la Banca Mondiale, è la peggiore della sua storia moderna. (Lib)