Business news: Siria, la Banca centrale fissa il tasso di cambio a 10.800 lire per dollaro

- La Banca centrale della Siria ha fissato il tasso di cambio a 10.800 lire per un dollaro statunitense e a 11.782,26 lire siriane per un euro. Lo ha reso noto la Banca centrale. Solo due giorni fa, il 20 agosto, la Banca aveva fissato il tasso di cambio a 10.900 lire per un dollaro Usa e a 11.850,48 lire per un euro. Queste misure di austerità adottate dalla Banca centrale siriana sono dovute alla profonda crisi economica che il Paese sta attraversando, dopo oltre un decennio di guerra, sia a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime, ma anche a causa delle interruzioni di corrente e della carenza di carburante. Le autorità di Damasco ritengono che la carenza di carburante sia dovuta alle sanzioni occidentali sulle importazioni e al fatto che la maggior parte dei giacimenti di idrocarburi si trova in aree al di fuori del controllo del governo. Prima dello scoppio della guerra nel 2011, un dollaro valeva 47 lire, ma nel tempo ha perso quasi il 99 per cento del suo valore sul mercato nero. (Lib)