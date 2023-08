Business news: Iran, tra marzo e luglio export verso Iraq in aumento del 23 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell’Iran verso l’Iraq hanno assistito, nei primi quattro mesi dell’anno iraniano corrente (il periodo compreso tra il 21 marzo e il 22 luglio), a un aumento del 23 per cento su base annua, equivalente a 2,9 miliardi di dollari di ricavi. Lo ha annunciato il direttore generale del dipartimento per il Medio Oriente dell'Organizzazione per la promozione del commercio dell'Iran (Tpoi), Farzad Piltan, sottolineando che il gas naturale, il ferro, il clinker (componente base per la produzione del cemento) e i pomodori hanno registrato la maggiore crescita di esportazioni verso l'Iraq durante il periodo citato. Nello stesso periodo, è stato invece registrato un calo del 16 per cento dell’import iraniano dall’Iraq rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente, con ricavi equivalenti a 66 milioni di dollari. (Irt)