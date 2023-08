Ucraina: Conte, strategia Nato non ha determinato sconfitta militare russa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte continua: "Quando è scoppiato il conflitto abbiamo subito chiesto, come Movimento cinque stelle, un forte e chiaro impegno per impostare una linea di dialogo con tutte le parti in conflitto e per perseguire la strada del negoziato di pace. Abbiamo portato avanti questo nostro impegno in tutte le sedi, a ogni livello, sollecitando infinite volte, prima Draghi e adesso Meloni. Abbiamo promosso un confronto democratico in Parlamento, in ossequio ai nostri principi costituzionali. Abbiamo utilizzato ogni possibile strumento parlamentare (mozione, risoluzioni, ordini del giorno) e ogni mezzo di dialogo per fare in modo che l’Italia, senza rompere la tradizionale alleanza atlantica, assumesse un ruolo propositivo per indirizzare il conflitto verso una via d’uscita che non fosse la sola escalation militare. Siamo stati tra i protagonisti della marcia dei 100 mila per la pace, a Roma, il 5 novembre dell’anno scorso. Siamo stati aggrediti e derisi dalla becera propaganda bellicista con ogni tipo di accuse e dileggi. Noi abbiamo tirato sempre diritto, consapevoli che il cammino verso un negoziato e in direzione di un percorso di pace e sicurezza, richiedesse molto più coraggio rispetto all’allineamento acritico a una strategia militare priva di lungimiranza politica. Siamo sempre stati convinti, insieme alla Santa Sede e a pochi altri attori, che questo fosse il modo migliore per tutelare gli interessi della popolazione ucraina e il suo legittimo diritto all’autodeterminazione. Siamo sempre stati convinti - sottolinea il leader del M5s - che fosse un errore lasciarsi guidare dall’ossessione di infliggere una disfatta militare alla Federazione russa, incuranti delle prospettive geo-politiche che rischiano di portarci a un equilibrio internazionale rigidamente bipolare, secondo la logica di una new cold war". (segue) (Rin)