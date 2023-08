Ucraina: Conte, strategia Nato non ha determinato sconfitta militare russa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte, poi, osserva: L’anno prossimo si terrà la campagna elettorale per le elezioni presidenziali americane. È facile prevedere che anche negli Usa questo conflitto sarà al centro del dibattito politico, creando le premesse per un disimpegno militare, visto che la strategia sin qui seguita è costata ai contribuenti americani già decine e decine di miliardi di dollari. Noi non vogliamo le scuse da chi ha aggredito e ci ha dileggiato. Le scuse non ci interessano. Noi vorremmo semplicemente che si ravvedano coloro che sin qui hanno mostrato i muscoli, vantandosi di avere coraggio nel far combattere agli ucraini una guerra per procura. Noi vogliamo semplicemente che questo ravvedimento li spinga ad adoperarsi con solerzia per indirizzare il conflitto verso l’unica soluzione possibile, nel segno della pace e della sicurezza internazionale". (Rin)