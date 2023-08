Business news: Vietnam, varchi automatizzati operativi in cinque aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In cinque aeroporti del Vietnam sono entrati in funzione varchi automatizzati. Si tratta degli aeroporti di Da Nang, Noi Bai, Cam Ranh, Tan Son Nhat e Phu Quoc. Lo riferisce il portale del governo vietnamita, spiegando che i nuovi dispositivi renderanno più rapide le procedure di immigrazione, ridurranno la necessità di personale e rafforzeranno la sicurezza. Il sistema funziona a due livelli: prima si passa al controllo automatico del passaporto e della carta d’imbarco e, in caso di esito positivo, alla scansione delle impronte digitali e al riconoscimento facciale. Per la fase iniziale gli ingressi con controllo automatico sono stati riservati ai cittadini vietnamiti in arrivo muniti di passaporto dotato di chip. Per gli altri è prevista una registrazione con scansione del documento, rilevamento delle impronte digitali e riconoscimento facciale: tutta l’operazione dura quattro minuti e ha validità fino alla scadenza del documento. Per le partenze il sistema è utilizzabile solo da vietnamiti titolari di passaporti diplomatici e di servizio, membri degli equipaggi e stranieri con permessi di soggiorno rilasciati da autorità vietnamite. (Fim)