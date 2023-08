Business news: Malesia, Intel quadruplicherà capacità confezionamento microchip con nuovi stabilimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'elettronica statunitense Intel intende quadruplicare la capacità di confezionamento dei suoi microchip più avanzati entro il 2025, anche attraverso la realizzazione di un nuovo stabilimento in Malesia, tramite cui l'azienda punta a riconquistare il primato mondiale nella manifattura di semiconduttori. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui il nuovo stabilimento produttivo sorgerà a Penang, e sarà il primo di Intel per il confezionamento di chip 3D avanzati al di fuori degli Stati Uniti. I piani di Intel in Malesia, che ammonterebbero a sette miliardi di dollari, prevedono secondo il quotidiano anche un sito di assemblaggio e collaudo di microchip a Kulim. Robin Martin, vice presidente per la catena di fornitura manifatturiera e le operazioni di Intel, ah dichiarato che la Malesia diventerà nei prossimi anni il primo centro di produzione dell'azienda per il confezionamento di chip 3D. (Git)