Business news: auto, Toyota investirà 78 milioni di dollari per produrre nuovi modelli nelle Filippine

- Il costruttore di auto giapponese Toyota investirà 4,4 miliardi di peso (78,2 milioni di dollari) nelle Filippine per sviluppare e produrre due nuovi modelli di auto destinati ai mercati emergenti del Sud-est asiatico. Lo ha reso noto l'azienda giapponese, che prevede un forte aumento delle vendite nella regione. "Credo davvero che qui ci sia un enorme potenziale di crescita, sia sul piano degli affari che su quello tecnologico", ha dichiarato il presidente di Toyota, Akio Toyoda, durante una cerimonia a Manila per commemorare il 35mo anniversario della fondazione della controllata locale, Toyota Motor Philippines. I nuovi investimenti verranno effettuati nello stabilimento aziendale della provincia di Laguna, a sud di Manila, e finanzieranno la produzione di modelli nell'ambito del progetto "Innovative International Multi-purpose Vehicle", una strategia tesa a produrre veicoli dai costi contenuti e dalle caratteristiche adatte alle esigenze di economie emergenti come le Filippine, cominciando da un ampio spazio di carico. (Git)