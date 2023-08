Business news: intelligenza artificiale, Naver presenta servizio concorrente di ChatGpt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Naver, primo motore di ricerca Internet della Corea del Sud, ha presentato oggi il proprio servizio di intelligenza artificiale generativa, che intende proporre nel Paese come alternativa a ChatGpt e ad altri sistemi analoghi sviluppati dai colossi globali del web. Il nuovo servizio Ia, battezzato "Cue:", si propone come alternativa in grado di comprendere in maniera più approfondita rispetto ai rivali internazionali la lingua, la cultura, il contesto sociale e giuridico della Corea del Sud. Cue: farà il suo debutto il mese prossimo, mentre proprio oggi Naver ha inaugurato il suo modello di dialogo Ia Clova X. (Git)